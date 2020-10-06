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06 октября 2020, вторник, 06:15 476
Транспорт 2020-10-06T06:15:01+03:00
Українські Новини
В приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД

В приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД

Кира Молчанова
Штрафы, Дія, Минцифра, Минцифры, штрафы за нарушение ПДД
Смартфоны Фото: pixabay.com
Смартфоны Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации запустило услуги по отображению свидетельства о регистрации транспортного средства для лиц, которые ими пользуются, и штрафов за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія".

Соответствующие услуги были представлены вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым в ходе Diia Summit в понедельник, передают Українськi Новини.

Так, с понедельника в приложении "Дія" доступны услуги по отображению свидетельства о регистрации авто не только для их владельцев, но и для лиц, которые такими авто пользуются, и штрафов за нарушение ПДД.

Кроме этого, в приложении "Дія" 2.0 с понедельника стали доступны услуги по отображению свидетельства о рождении ребенка, справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), цифрового налогового документа, актуального места регистрации в паспорте и свидетельстве, а также возможность оплаты долгов исполнительных производств.

Также введена технология идентификации документа с помощью QR-кода.

Помимо этого, министерство ввело возможность обмена цифровыми документами, так называемый "шеринг", в отделениях Приватбанка, Укрпочты и Новой почты.

Услуга реализуется посредством запроса организацией документа, а приложение, в свою очередь, формирует его электронную копию с электронной подписью владельца и передает ее в систему организации.

Федоров анонсировал проведение следующего Diia Summit в апреле.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне.

Кроме того, приложение "Дія" можно использовать вместо бумажных документов при посадке в поезд.

Министерство цифровой трансформации проведет в ноябре Bug bounty - конкурс для "белых" хакеров на предмет нахождения уязвимостей в приложении "Дія".

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