Больше никаких бумажек: Зеленский похвастался переходом к "цифровому" государству

5 млн украинцев являются пользователями мобильного приложения "Дія", в то время, как пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять е-паспорт в приложении "Дія".

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых сервисов "Дії", передают Українськi Новини.

"Год назад "государство в смартфоне" было только нашей мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" пользуется 5 млн граждан Украины - это уже точно начало новой реальности", - сказал он.

Зеленский отметил, что за год Украина стала четвертой страной Европы, у которой есть цифровые водительские права и первой - у которой есть цифровой паспорт.

"Поверьте, это только десятая часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будут онлайн", - заверил Президент.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне.

Ранее в Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что можно пересекать границу с электронным паспортом.

Ранее полиция открыла дело по факту утечки персональных данных граждан с информационных баз государственных ведомств.

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