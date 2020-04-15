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15 апреля 2020, среда, 21:51 535
Кабмин 2020-04-15T21:52:08+03:00
Українські Новини
Правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне

Правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне

Елена Новикова
Электронный паспорт, Паспорт, Загранпаспорт, приложение
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Кабинет Министров одобрил запуск электронных паспортов для выезда заграницу и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров принял постановление "О реализации экспериментального проекта по применению паспорта гражданина Украины в форме карточки в электронном виде и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в электронном виде", - сказано в нем.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина одна из первых в мире реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

Е-паспорта в приложении"Дія" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению.

Кроме того, по электронным паспортом в пределах страны можно путешествовать самолетом или поездом, получать почтовые услуги и проводить банковские операции.

Также по паспорту в мобильном приложении можно подтвердить свой возраст при покупке в магазине сигарет или алкоголя, получить медицинские, гостиничные услуги или предъявить правоохранительным органам.

По цифровым паспортом можно воспользоваться библиотекой, получить услуги связи, входить в админздания и получать государственные услуги в Центре предоставления административных услуг, на портале "Дія" или для воспользоваться паспортом для получения средств при возврате товара.

Все цифровые документы в мобильном приложении "Дія" действительны только на территории Украины, загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный.

Как сообщали Українськi Новини, 3 апреля Министерство цифровой трансформации запустило электронные паспорта для выезда заграницу и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

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