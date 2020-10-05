подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 16:48 235
Общество 2020-10-05T18:15:02+03:00
Українські Новини
Хакеры будут искать уязвимость в приложении "Дія", — Минцифры

Хакеры будут искать уязвимость в приложении "Дія", — Минцифры

Кира Молчанова
Хакеры, Дія, Минцифры, приложение
Хакерская атака. Фото: Pixabay
Хакерская атака. Фото: Pixabay

Министерство цифровой трансформации проведет в ноябре Bug bounty - конкурс для "белых" хакеров на предмет нахождения уязвимостей в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Diia Summit в понедельник, передают Українськi Новини.

"Уже в ноябре месяце мы запускаем долгожданное мероприятие - Bug bounty, так называемое мероприятие, когда "белые" хакеры собираются в одном месте и могут "взламывать" наш продукт, и из тех, кто "взломает" в этот день в этом месте "Дію", он получит миллион, как приз за классную работу. Мы уверены в своем продукте", - сказал он.

Федоров отметил, что министерство намерено проводить такие конкурсы на постоянной основе, так как, по его мнению, "Дія" - безопасное приложение.

Как сообщали Українськi Новини, Минцифры намерено инициировать запрет органам власти требовать бумажные документы с сентября 2021 года.

15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне.

Кроме того, приложение "Дія" можно использовать вместо бумажных документов при посадке в поезд.

Больше новостей о: Хакеры Дія Минцифры приложение "Дія"

Украинцы смогут открывать банковские счета без пас...
Больше никаких бумажек: Зеленский похвастался пере...
Сайт Нацполиции возобновил работу после взлома...
Минцифры договорилось с Microsoft о создании облач...
Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу
В Киеве за сутки умерли от коронавируса 10 человек. В каких районах больше всего болеют
Новости
Водитель маршрутки вытолкал из автобуса девушку, которая хотела заплатить за проезд монетами
Водитель маршрутки в Киеве грубо вытолкал из автобуса девушку, которая хотела расплатиться за проезд монетами 18:01
Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу 17:53 Обновляется
Задолженность бытовых потребителей перед АО "Днепропетровскгаз" достигла 38,5 млн грн 17:48 Пресс-релиз
Гривна продолжает снижаться в цене. Курс НБУ на 6 октября 17:31
Памятник основателям Киева с подсветкой. Фото:
В Киеве начали ремонтировать памятник основателям города. Как он будет выглядеть 17:31
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
В Киеве объявили штормовое предупреждение 10:43
больше новостей
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
больше новостей
Балух пришел в сознание после избиения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok