Хакеры будут искать уязвимость в приложении "Дія", — Минцифры

Министерство цифровой трансформации проведет в ноябре Bug bounty - конкурс для "белых" хакеров на предмет нахождения уязвимостей в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Diia Summit в понедельник, передают Українськi Новини.

"Уже в ноябре месяце мы запускаем долгожданное мероприятие - Bug bounty, так называемое мероприятие, когда "белые" хакеры собираются в одном месте и могут "взламывать" наш продукт, и из тех, кто "взломает" в этот день в этом месте "Дію", он получит миллион, как приз за классную работу. Мы уверены в своем продукте", - сказал он.

Федоров отметил, что министерство намерено проводить такие конкурсы на постоянной основе, так как, по его мнению, "Дія" - безопасное приложение.

Как сообщали Українськi Новини, Минцифры намерено инициировать запрет органам власти требовать бумажные документы с сентября 2021 года.

15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне.

Кроме того, приложение "Дія" можно использовать вместо бумажных документов при посадке в поезд.

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