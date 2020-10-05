С украинцев больше не будут требовать бумажные документы, — Минцифры

Министерство цифровой трансформации намерено инициировать запрет органам власти требовать бумажные документы с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Diia Summit в понедельник, передают Українськi Новини. "С 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы у украинцев", - сказал он. Федоров подчеркнул, что министерство будет инициировать подачу соответствующих законопроектов в Верховную Раду. Также он отметил, что министерство сможет предоставить соответствующую инфраструктуру всем государственным органам. Как сообщали Українськi Новини,Минцифры запустило услуги по отображению техпаспорта для пользователей авто и штрафов за нарушение ПДД в приложении "Дія". 15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне. Кроме того, приложение "Дія" можно использовать вместо бумажных документов при посадке в поезд. Министерство цифровой трансформации проведет в ноябре Bug bounty - конкурс для "белых" хакеров на предмет нахождения уязвимостей в приложении "Дія".