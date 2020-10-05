С украинцев больше не будут требовать бумажные документы, — Минцифры

Министерство цифровой трансформации намерено инициировать запрет органам власти требовать бумажные документы с 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Diia Summit в понедельник, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы у украинцев", - сказал он.

Федоров подчеркнул, что министерство будет инициировать подачу соответствующих законопроектов в Верховную Раду.

Также он отметил, что министерство сможет предоставить соответствующую инфраструктуру всем государственным органам.

Как сообщали Українськi Новини,Минцифры запустило услуги по отображению техпаспорта для пользователей авто и штрафов за нарушение ПДД в приложении "Дія".

15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне.

Кроме того, приложение "Дія" можно использовать вместо бумажных документов при посадке в поезд.

Министерство цифровой трансформации проведет в ноябре Bug bounty - конкурс для "белых" хакеров на предмет нахождения уязвимостей в приложении "Дія".

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