Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция

Национальная полиция не нашла в действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена уголовного преступления в связи с возможным вмешательством в деятельность Виктора Шокина на должности генерального прокурора.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин.

В ответе говорится, что Нацполиция закрыла дело по факту вмешательства Байдена в деятельность Шокина в связи с установлением отсутствия в действиях экс-вице-президента США состава уголовного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК).

Нацполиция отметила, что решение о закрытии дела не отменялось.

Как сообщали Українськi Новини, полиция закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Шокин намерен обжаловать закрытие дела.

Шокин называет избирательным правосудием факт закрытия полицией уголовного производства о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность.

Ранее Шокин просил допросить по его делу Байдена.

Также полиция допрашивала Шокина по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу.

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