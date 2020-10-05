Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция

Национальная полиция не нашла в действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена уголовного преступления в связи с возможным вмешательством в деятельность Виктора Шокина на должности генерального прокурора. Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин. В ответе говорится, что Нацполиция закрыла дело по факту вмешательства Байдена в деятельность Шокина в связи с установлением отсутствия в действиях экс-вице-президента США состава уголовного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК). Нацполиция отметила, что решение о закрытии дела не отменялось. Как сообщали Українськi Новини, полиция закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Шокин намерен обжаловать закрытие дела. Шокин называет избирательным правосудием факт закрытия полицией уголовного производства о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность. Ранее Шокин просил допросить по его делу Байдена. Также полиция допрашивала Шокина по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу.