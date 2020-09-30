подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

  • Новости
  • Политика
  • Внешняя политика
  • Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избирательным правосудием
30 сентября 2020, среда, 13:44 191
Внешняя политика 2020-09-30T14:15:01+03:00
Українські Новини
Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избир

Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избирательным правосудием

Александр Савич
США, Виктор Шокин, Джо Байден, Соединенные Штаты Америки, Дело Байдена и Шокина
Виктор Шокин назвал закрытие дела о возможном вмешательстве Байдена в его деятельность избирательным правосудием
Виктор Шокин назвал закрытие дела о возможном вмешательстве Байдена в его деятельность избирательным правосудием

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин называет избирательным правосудием факт закрытия полицией уголовного производства о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Шокин подтвердил, что дело закрыто.

"Закрытие дела означает одно – избирательное правосудие и то, что наша власть вмешивается в президентские выборы США 2020 (выступая на стороне одного из кандидатов)", – сказал он.

В свою очередь, адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил Українським Новинам, что защита получила официальный документ о закрытии дела.

Он отметил, что мотив закрытия дела по мнению полиции такой, что Шокин написал заявление об увольнении самостоятельно, а поэтому нельзя говорить о влиянии Байдена.

"Но, они подменяют понятие, так не учли тот факт, что заявление о увольнении писалось под давлением и на это повлияли", – отметил юрист.

Как сообщали Українські новини, ранее Шокин просил допросить по его делу Байдена.

Также полиция допрашивала Шокина по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу.

Больше новостей о: США Виктор Шокин Джо Байден Соединенные Штаты Америки Дело Байдена и Шокина

Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время деба...
Полиция закрыла дело о возможном вмешательстве Бай...
SkyUp в шаге от банкротства, безработица быстро ра...
Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния: Го...
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине
Новости
Шокин собирается обжаловать закрытие дела о вмешательстве Байдена в его деятельность 14:09
Власть Запорожья скрывает от жителей, что происходит с бюджетом города, – Тишечко 14:07
Международные резервы сократились в сентябре на 2,6 млрд 13:50
Глава ДнепрОГА Бондаренко и глава облсовета Олейник водят за нос Президента, - СМИ 13:47
Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избирательным правосудием 13:44
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
больше новостей
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok