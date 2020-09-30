Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избир

Виктор Шокин назвал закрытие дела о возможном вмешательстве Байдена в его деятельность избирательным правосудием

Виктор Шокин назвал закрытие дела о возможном вмешательстве Байдена в его деятельность избирательным правосудием

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин называет избирательным правосудием факт закрытия полицией уголовного производства о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Шокин подтвердил, что дело закрыто.

"Закрытие дела означает одно – избирательное правосудие и то, что наша власть вмешивается в президентские выборы США 2020 (выступая на стороне одного из кандидатов)", – сказал он.

В свою очередь, адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил Українським Новинам, что защита получила официальный документ о закрытии дела.

Он отметил, что мотив закрытия дела по мнению полиции такой, что Шокин написал заявление об увольнении самостоятельно, а поэтому нельзя говорить о влиянии Байдена.

"Но, они подменяют понятие, так не учли тот факт, что заявление о увольнении писалось под давлением и на это повлияли", – отметил юрист.

Как сообщали Українські новини, ранее Шокин просил допросить по его делу Байдена.

Также полиция допрашивала Шокина по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу.

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