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05 жовтня 2020, понеділок, 20:42 128
Суспільство 2020-10-05T20:52:58+03:00
Українські Новини
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів

Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів

Елена Новикова
Школа, Смерть, Вишневе, Пандемія коронавірусу
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko

Сьогодні, 5 жовтня, в передмісті Києва Вишневому раптово помер 49-річний директор Вишневського ліцею "Ідеал" (колишня Вишневська загальноосвітня школа №4) Володимир Коваленко. Офіційного висновку про причини смерті немає. Напередодні він проходив лікування в інфекційному відділенні Боярської районної лікарні.

Перші повідомлення про смерть директора з'явилися у шкільних чатах, де вчителі сповіщали про те, що сталося, батьків учнів.

Повідомлення про смерть директора в шкільному чатіПовідомлення в шкільному чаті про смерть директора

Факт смерті керівника навчального закладу офіційно підтвердила Українським Новинам заступник директора ліцею "Ідеал" з виховної роботи Алла Хомицька. Водночас з її слів, поки що в ліцеї не бачили медичного висновку і не можуть впевнено назвати причину смерті.

Разом з тим, в самому ліцеї стверджують, що в цьому навчальному закладі протягом останніх півтора тижня відразу у кількох педагогів був діагностований Covid-19. Однак ці дані ховалися від учнів та батьків. А сама школа продовжувала роботу в штатному режимі нібито за настійною рекомендацією вищих інстанцій в Києво-Святошинської РДА.

"У нас тільки за тиждень були два педагоги з підтвердженим діагнозом, і ще двоє чекають остаточних результатів тестів. Вони відправлені на самоізоляцію. Ми кожен день доповідали ситуацію в район. Але нам відповідали, щоб ми не сіяли паніку і просто відправляли вчителів на лікарняні. Мовляв, офіційно у вас коронавірусу немає і не буде, і ніхто нікого на карантин відправляти не має наміру", — поділилися джерела Українських Новин в педагогічному колективі ліцею.  

Загальноосвітня школа №4 в передмісті Києва Вишневому була введена в експлуатацію в 1989 році. У грудні 2019 року вона стала на Вишневським ліцеєм "Ідеал". Зараз тут в 50 класах навчаються 1 558 дітей.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві від коронавірусу за добу померли 10 осіб.

Також 4 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430.

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Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
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