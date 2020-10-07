Хоронили в закрытом гробу. Родные и близкие внезапно умершего директора лицея под Киевом опровергли заявления

Вопреки распространяемым чиновниками отдела образования Киево-Святошинской РГА заявлениям о "до сих пор не выясненной причине смерти" директора Вишневского академического лицея "Идеал", родственники 49-летнего Владимира Коваленко однозначно называют установленную причину – осложнения при коронавирусе Covid-19.

Так, жена умершего многолетнего директора Виктория Кучеренко в Фейсбуке призвала одуматься всех, кто до сих пор считает что "коронавируса не существует".

"Сегодня эта болезнь отобрала у нас моего любимого мужа и отца нашей доченьки!", - написала она в прощальном посте на странице Владимира Коваленко.

Более того, как оказалось, публикация на официальном сайте Киевской областной госадминистрации аявления чиновника районо Киево-Святошинской РГА о пока не установленных причинах смерти директора, была осуществлена уже после прошедших в тот же день похорон Владимира Коваленко. Которые не могли состояться без вынесения окончательного заключения о причинах смерти.

О самих похоронах рассказал на своей странице в Фейсбуке один из присутствовавших на похоронах близких друзей директора. "Друзья, этот вирус действительно существует. Семье даже не позволили его со всеми почестями похоронить. Запретили даже учителям присутствовать и его ученикам, не позволили привезти закрытый гроб даже к школе… Из больницы привезли прямо на кладбище, хоронили в закрытом гробу", - написал он.

Друзі, сьогодні поховали ми дуже добру, гарну людину, справжнього друга, батька, чоловіка, справжнього Націоналіста,... Опубликовано Олександром Нескореним Вторник, 6 октября 2020 г.

После публикации Українськими Новинами информации о смерти директора и о том, что в лицее скрывали заболевания учителей коронавирусом, сам лицей был закрыт на карантин а для педагогов организовано обязательное тестирование на Covid-19.

После чего на официальном сайте Киевской ОГА появилось сообщение, в котором и.о.начальника отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолий Драчук заявил, что причины смерти директора лицея еще устанавливаются, какой-либо информации о заболевших коронавирусом учителях нет, а причиной карантина стало "заболевание шестиклассника", класс которого, якобы, уже находится на самоизоляции.

В самом лицее возмутились ложью чиновника районо.

Как выяснилось, даже сейчас двое учителей лицея находятся на самоизоляции с подтвержденным Covid-19. Факты заболевания учеников шестых классов в школе не фиксировались. А ни один из классов лицея до отправки лицея на карантин на самоизоляции никогда не пребывал. Был подтвержденным диагноз Covid-19 и у самого Владимира Коваленко. Первое время заболевание протекало у него в легкой форме и он неделю находился на самоизоляции. За три дня до смерти он был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение Боярской районной больницы. В то же время, Владимир Коваленко имел один из распространенных хронических недугов, обострение которого и могло стать основной причиной внезапной смерти.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости