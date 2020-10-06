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06 октября 2020, вторник, 05:30 649
Общество 2020-10-06T05:30:01+03:00
Українські Новини
Переход на зимнее время в Украине. В какой день и в какое время нужно переводить часы

Переход на зимнее время в Украине. В какой день и в какое время нужно переводить часы

Кира Молчанова
Время, Зимнее время, Перевод часов, переход на зимнее время
Зимнее время. Фото: pixabay
Зимнее время. Фото: pixabay

Переводить часты в Украине в 2020 году придется, как и в предыдущем. Делается это для того, чтобы люди как можно больше использовали и без того короткий зимний световой день. О том, куда и когда переводить стрелки часов, напомнили Українські Новини.

В этом году перевод часов осуществляется 25 октября ровно в 4 часа утра. Стрелки часов нужно будет переводить назад. То есть в ночь на 25 октября украинцы будут спасть на час дольше.

Переход проводится согласно постанoвлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13 мая 1996г. "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Как сообщали Українські Новини, в октябре у украинев будет дополнительный выходной благодаря государственному празднику.

Кроме того, в октябре школьники уходят на осенние каникулы. Переыв в учебе продлится с 26 октября по 1 ноября.

Один из рабочих дней в октябре должны сделать сокращенным на 1 час.

Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время.

Ранее Киевский городской совет просил Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности.

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