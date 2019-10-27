Украина перешла на зимнее время: куда переводить стрелки и как адаптироваться

Сегодня, в ночь с 26 на 27 октября Украина начнет жить по зимнему времени. Перевод часов состоялся в 4 часа утра. Стрелки нужно было перевести на час назад, таким образом, получив дополнительный час.

Перевод часов на зимнее время регламентируется постановлением Кабмина №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Согласно ему, в последнее воскресенье октября в 4:00 стрелки часов переводят на 1 час назад. Отмечается, что зимнее время вводят для экономии электроэнергии, а также, чтобы более эффективно использования световой день.

В 2011 года Верховная Рада проголосовала отмену перехода на зимнее время вслед за Россией и Беларусь, но уже через месяц Рада отменила данное решение.

Большинство врачей отмечает негативное влияние перевода часов на зимнее и летнее время, поскольку сбивается режим. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, к переводу часов советуют привыкать постепенно, изменяя свой график сна плавно. Начинать нужно за несколько недель.

Кроме того, врачи советуют обратить внимание на питание, избежать жестких диет и употребление жирной пищи, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее сообщалось о том, какие страны переводят стрелки дважды в год, а также, как помочь организму справиться со сменой режима.

В ночь с 30 на 31 марта 2019 года Украина перешла на зимнее время.