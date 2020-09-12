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12 сентября 2020, суббота, 06:00 162
Общество 2020-09-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
Выходные в октябре-2020. Сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в октябре-2020. Сколько будут отдыхать украинцы

Анна Рудык
Покров Пресвятой Богородицы, День защитника, выходные в октябре, выходные в октябре 2020
Календарь. Фото: ulet.pro
Календарь. Фото: ulet.pro

В октябре 2020 года украинцев, которые находятся на карантине уже почти 200 дней, ожидают дополнительные выходные. О том, сколько дней отдыха будет в следующем месяце, расскажут Українські Новини.

Так, согласно распоряжению Министерства социальной политики Украины, в октябре украинцев ждет дополнительный день отдыха.

В октябре отмечается государственный праздник - День защитника, в честь которого правительство предусмотрело дополнительный выходной. В этом году 14 октября выпадает на среду, которая и будет нерабочей. 

Кроме того, вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час. 

Таким образом, в октябре всего ожидается 10 выходных дней.

Отметим, что 14 октября отмечается также один из 12 важнейших православных праздников в году - Покров Пресвятой Богородицы.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа православные праздновали Успение Пресвятой Богородицы.

Также 11 сентября православные христиане праздновали усекновение главы Иоанна Предтечи.

 
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