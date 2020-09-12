Выходные в октябре-2020. Сколько будут отдыхать украинцы

В октябре 2020 года украинцев, которые находятся на карантине уже почти 200 дней, ожидают дополнительные выходные. О том, сколько дней отдыха будет в следующем месяце, расскажут Українські Новини.

Так, согласно распоряжению Министерства социальной политики Украины, в октябре украинцев ждет дополнительный день отдыха.

В октябре отмечается государственный праздник - День защитника, в честь которого правительство предусмотрело дополнительный выходной. В этом году 14 октября выпадает на среду, которая и будет нерабочей.

Кроме того, вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час.

Таким образом, в октябре всего ожидается 10 выходных дней.

Отметим, что 14 октября отмечается также один из 12 важнейших православных праздников в году - Покров Пресвятой Богородицы.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа православные праздновали Успение Пресвятой Богородицы.

Также 11 сентября православные христиане праздновали усекновение главы Иоанна Предтечи.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости