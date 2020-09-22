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22 сентября 2020, вторник, 06:15 3621
Общество 2020-09-22T06:15:01+03:00
Українські Новини
Осенние каникулы приближаются. Когда школьники уходят на отдых

Осенние каникулы приближаются. Когда школьники уходят на отдых

Кира Молчанова
Школа, МОН, Каникулы, осенние каникулы
Осенние каникулы. Фото: vv-hotel.com
Осенние каникулы. Фото: vv-hotel.com

Всего в октябре 10 выходных благодаря государственному празднику. Кроме того, в этом месяце школьники уходят на каникулы, которые продлятся неделю.

Об этом говорится в рекомендациях Министерства образования и науки Украины.

Ведомство рекомендует проводить осенние каникулы для школьников с 26 по 1 ноября. То есть ученики будут отдыхать всю последнюю неделю месяца.

Кроме того, в 14 октября празднуют День защитника Украины. Это значит, что еще до наступления каникул школьники будут отдыхать один дополнительный день. Кроме того, в этот день празднуют религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День украинского казачества.

В целом на октябрь выпадает 10 выходных дней.

Еще одно важное событие, которое припадет на каникулы – это перевод стрелок на зимнее время. То есть на один час назад. Это произойдет 25 октября.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября по всей стране пройдут местные выборы.

Один из рабочих дней в октябре должны сделать сокращенным.

Кроме того, некоторые школьники могут перестать ходить в школу досрочно: часть учебных заведений уже переводят на дистанционное обучение из-за карантина.

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