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06 жовтня 2020, вівторок, 05:30 7
Суспільство 2020-10-06T05:30:01+03:00
Українські Новини
Перехід на зимовий час в Україні. Коли потрібно переводити годинник

Перехід на зимовий час в Україні. Коли потрібно переводити годинник

Кира Молчанова
Переведення годинника, зимовий час, перехід на зимовий час
Зимовий час. Фото: pixabay
Зимовий час. Фото: pixabay

Переходити на зимовий час в Україні у 2020 році доведеться, як і в попередньому. Робиться це для того, щоб люди якомога більше використовували й без того короткий зимовий світловий день. Про те, куди й коли переводити стрілки годинника, нагадали Українські Новини.

В цьому році переведення годинників здійснюється 25 жовтня рівно о 4 годині ранку. Стрілки годинника потрібно буде переводити назад. Тобто в ніч на 25 жовтня українці спатимуть на годину довше.

Перехід проводиться згідно з постановою Кабінету міністрів України № 509 від 13 травня 1996. "Про порядок обчислення часу на території України".

Як повідомляли Українські Новини,  в жовтні Україна матиме додатковий вихідний  завдяки державному святу.

Крім того, в жовтні школярі  йдуть на осінні канікули. Перерва в навчанні триватиме з 26 жовтня по 1 листопада.

Один з  робочих днів у жовтні повинні зробити скороченим на 1 годину.

Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників  на літній і зимовий час.

Раніше Київська міська рада просила Кабінет Міністрів оцінити доцільність переходу на літній час і скасувати його в разі недоцільності.

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