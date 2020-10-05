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05 октября 2020, понедельник, 19:24 29
Экономика 2020-10-05T19:24:22+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 5,4 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь

ПФУ направил еще 5,4 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь

Елена Новикова
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В понедельник, 5 октября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 5,4 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 7,6 миллиарда гривен", - говортся в нем.

Также отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование августовских пенсий направили еще 5,4 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021.

Кроме того, в Пенсионном фонде Украины рассказали, какие услуги можно получить в приложении "Пенсионный фонд".

Также у украинцев могут висчитать половину пенсии в некоторых случаях, предусмотренных законодательством.

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