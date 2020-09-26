В Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021: на сколько вырастут выплаты

В то время, как в Украине в 2021 году повысят пенсии для некоторых категорий украинцев, Министерство социальной политики разработало "календарь повышения пенсий". Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире "Украинского радио", пишет "Сегодня".

Лазебная назвала такие даты и сроки:

1 января 2021 – рост минимальной пенсии 2100 до 2400 гривен;

1 марта 2021 – ежегодная индексация пенсий.

"С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март – в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале", – сказала Лазебная.

Она также ожидает, что правительственная пенсионная программа будет учтена в государственном бюджете. По словам министра, это необходимо, так как Пенсионный фонд будет поддерживаться именно за счет бюджета.



На сайте Минсоцполитики сказано, что в общем повышении пенсий в 2021 году получат около 10 млн пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов для разных категорий.

Календарь повышения пенсий



Как сообщали Українські Новини, у украинцев могут висчитать половину пенсии в некоторых случаях, предусмотренных законодательством.



Кроме того, в ПФУ рассказали, какие услуги можно получить в приложении "Пенсионный фонд".

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