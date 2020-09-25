Посчитать размер пенсии и подать документы. Какие услуги можно получить в приложении "Пенсионный фонд"

Пенсионный фонд презентовал мобильное приложение для смартфонов и планшетов, в котором можно получить информацию о заработной плате, трудовом стаже, пенсии, проконтролировать уплату работодателем страховых взносов, подать заявление на автоматическое назначение или перерасчет пенсии.

Об этом пишет "Урядовый курьер".



"Сегодня реализованы следующие услуги: получение выписки из реестра застрахованных лиц, подача документов для назначения и перерасчета пенсий, сканирование через мобильное приложение документов и направления их в Пенсионный фонд. Это приложение даст возможность контролировать процесс прохождения документов. Справки пользователь будет получать с QR-кодом, что необходимо для принятия этого документа как оригинала различными органами. Приложение уже загрузили почти 150 тысяч человек", - констатирует глава правления фонда Евгений Капинус.

Документы можно подавать и через мобильное приложение, и через личный кабинет на вебпортал. Сам вебпортал электронных услуг упрощает взаимодействие граждан с ПФУ. Ведь не надо стоять в очередях в сервисные центры, чтобы подать или получить документы или какую-то информацию.

По словам Евгения Капинуса, обычно больше людей интересует, какой будет размер пенсии после достижения пенсионного возраста.



"Мы обновили мобильный сервис "Пенсионный калькулятор", и теперь есть возможность самостоятельно просчитать размер будущей пенсии, получив эту информацию с гораздо большей точностью. Хочу напомнить, что размер пенсионного обеспечения будет зависеть от того, платят за человека единый социальный взнос или нет. Со времени внедрения пенсионного калькулятора им воспользовались более 291 тысяч человек, в личных кабинетах сохранено более 142 тыс. расчетов будущей пенсии", - отмечает он.







Как сообщали Українські Новини, ПФУ направил на выплаты пенсий за сентябрь более 36 млрд гривен.



Кроме того, от чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию.

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