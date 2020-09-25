подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 15:19 1294 Карта
Общество 2020-09-25T15:30:01+03:00
Українські Новини
Завтра на проспекте Лобановского в Киеве ограничат движение на 2 недели

Завтра на проспекте Лобановского в Киеве ограничат движение на 2 недели

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, проспект Лобановского, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Проспект Лобановского в Киеве будут ремонтировать 2 недели. Фото: pixabay
Проспект Лобановского в Киеве будут ремонтировать 2 недели. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что 2 ночи подряд в Киеве будут полностью перекрывать отрезок улицы Вышгородской, стало известно, что в столице завтра на 2 недели частично ограничат движение на проспекте Лобановского. Об этом сообщает КГГА.

Так, с 7:00 26 сентября до 11 октября на проспекте Лобановского частично ограничат движение.

"Дорожники на проспекте Лобановского начинают средний ремонт. Обновлять покрытие будут на участке между улицами Кайсарова и Демеевской", – сообщают в КГГА.

Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", работники которой осуществляют ремонтные работы, также приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть особо внимательными на этом участке дороги.

На проспекте Лобановского в Киеве частично ограничат движение с 26 сентября по 11 октября в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГАНа проспекте Лобановского в Киеве частично ограничат движение с 26 сентября по 11 октября в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, до 27 октября в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской.

Также на улице Бальзака в столице частично ограничили движение до 5 октября.

Больше новостей о: Киев Киевавтодор проспект Лобановского ремонт дорог в Киеве Ограничение движения в Киеве

Киев нуждается в полной реновации устаревшего жиль...
Движение на участке улицы Вышгородской в Киеве пол...
Видео дня: проспект Лобановского в Киеве залило го...
На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октябр...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки
Заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова подали 15 человек. Полный список
Новости
Дмитрий Спивак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy
Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве, — Спивак 16:08
Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Закарпатской области 15:52
За сутки в Украине тесты на коронавирус сдали почти 48 тыс. человек 15:48
Депутата сельсовета во Львовской области подозревают в отчуждении земли Минобороны 15:45
В одном из вузов Донецкой области студент заразился коронавирусом 15:42
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok