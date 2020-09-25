Завтра на проспекте Лобановского в Киеве ограничат движение на 2 недели

Проспект Лобановского в Киеве будут ремонтировать 2 недели. Фото: pixabay

Проспект Лобановского в Киеве будут ремонтировать 2 недели. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что 2 ночи подряд в Киеве будут полностью перекрывать отрезок улицы Вышгородской , стало известно, что в столице завтра на 2 недели частично ограничат движение на проспекте Лобановского. Об этом сообщает КГГА.

Так, с 7:00 26 сентября до 11 октября на проспекте Лобановского частично ограничат движение.

"Дорожники на проспекте Лобановского начинают средний ремонт. Обновлять покрытие будут на участке между улицами Кайсарова и Демеевской", – сообщают в КГГА.

Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", работники которой осуществляют ремонтные работы, также приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть особо внимательными на этом участке дороги.

На проспекте Лобановского в Киеве частично ограничат движение с 26 сентября по 11 октября в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, до 27 октября в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской.

Также на улице Бальзака в столице частично ограничили движение до 5 октября.

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