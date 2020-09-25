Завтра на проспекте Лобановского в Киеве ограничат движение на 2 недели

Вслед за информацией о том, что 2 ночи подряд в Киеве будут полностью перекрывать отрезок улицы Вышгородской, стало известно, что в столице завтра на 2 недели частично ограничат движение на проспекте Лобановского. Об этом сообщает КГГА. Так, с 7:00 26 сентября до 11 октября на проспекте Лобановского частично ограничат движение. "Дорожники на проспекте Лобановского начинают средний ремонт. Обновлять покрытие будут на участке между улицами Кайсарова и Демеевской", – сообщают в КГГА. Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", работники которой осуществляют ремонтные работы, также приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть особо внимательными на этом участке дороги. На проспекте Лобановского в Киеве частично ограничат движение с 26 сентября по 11 октября в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, до 27 октября в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской. Также на улице Бальзака в столице частично ограничили движение до 5 октября.