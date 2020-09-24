подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 сентября 2020, четверг, 18:41 204 Карта
Общество 2020-09-24T18:41:01+03:00
Українські Новини
На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октября частично ограничили движение

На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октября частично ограничили движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Движение на Новоконстантиновской улице в Киеве ограничили. Фото: 112.ua
Движение на Новоконстантиновской улице в Киеве ограничили. Фото: 112.ua

Вслед за частичным ограничением движения на улице Бульварно-Кудрявской, в столице сегодня, 24 сентября, также частично ограничили движение на улице Новоконстантиновской. Об этом сообщает КГГА.

Так, движение на улице Новоконстантиновской будет частично ограничено до 31 октября в связи с ремонтными работами.

"Как сообщили в коммунальной корпорации, дорожники начнут средний ремонт улицы Новоконстантиновской. Обновлять покрытие на участке между улицами Елены Телиги и Викентия Хвойки", – сообщают в КГГА.

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая совершает ремонт дороги на улице Новоконстантиновской, приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особо внимательными на этом участке дороги.

Частичное ограничение движения на улице Новоконстантиновской в Киеве с 24 сентября по 31 октября. Карта: КГГАЧастичное ограничение движения на улице Новоконстантиновской в Киеве с 24 сентября по 31 октября. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в столице ремонтируют асфальт на улице Дегтяревской. Движение там ограничили до 3 октября.

Также движение частично ограничили на улице Бальзака до 5 октября.

Больше новостей о: Киев Киевавтодор ремонт дорог в Киеве Ограничение движения в Киеве

Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую"...
На улице Бульварно-Кудрявской в Киеве на месяц час...
На улице Борщаговской в Киеве на месяц частично ог...
Движение на Днепровской набережной в Киеве огранич...
Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую"
Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования
Новости
Движение на Новоконстантиновской улице в Киеве ограничили. Фото: 112.ua
На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октября частично ограничили движение 18:41 Карта
Премьер-министр Канады Трюдо заявил о начале второй волны коронавируса 18:33
Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую" 18:33
Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования 18:17
Три человека с фамилией кандидата "Слуги народа" будут на парламентских выборах в Черниговской области, – ЦИК 18:04
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Авиакомпания SkyUp заявляет о возможности банкротства
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok