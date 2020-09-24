На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октября частично ограничили движение

Движение на Новоконстантиновской улице в Киеве ограничили. Фото: 112.ua

Движение на Новоконстантиновской улице в Киеве ограничили. Фото: 112.ua

Вслед за частичным ограничением движения на улице Бульварно-Кудрявской , в столице сегодня, 24 сентября, также частично ограничили движение на улице Новоконстантиновской. Об этом сообщает КГГА.

Так, движение на улице Новоконстантиновской будет частично ограничено до 31 октября в связи с ремонтными работами.

"Как сообщили в коммунальной корпорации, дорожники начнут средний ремонт улицы Новоконстантиновской. Обновлять покрытие на участке между улицами Елены Телиги и Викентия Хвойки", – сообщают в КГГА.

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая совершает ремонт дороги на улице Новоконстантиновской, приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особо внимательными на этом участке дороги.

Частичное ограничение движения на улице Новоконстантиновской в Киеве с 24 сентября по 31 октября. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в столице ремонтируют асфальт на улице Дегтяревской. Движение там ограничили до 3 октября.

Также движение частично ограничили на улице Бальзака до 5 октября.

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