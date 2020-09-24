На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октября частично ограничили движение

Вслед за частичным ограничением движения на улице Бульварно-Кудрявской, в столице сегодня, 24 сентября, также частично ограничили движение на улице Новоконстантиновской. Об этом сообщает КГГА. Так, движение на улице Новоконстантиновской будет частично ограничено до 31 октября в связи с ремонтными работами. "Как сообщили в коммунальной корпорации, дорожники начнут средний ремонт улицы Новоконстантиновской. Обновлять покрытие на участке между улицами Елены Телиги и Викентия Хвойки", – сообщают в КГГА. В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая совершает ремонт дороги на улице Новоконстантиновской, приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особо внимательными на этом участке дороги. Частичное ограничение движения на улице Новоконстантиновской в Киеве с 24 сентября по 31 октября. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, в столице ремонтируют асфальт на улице Дегтяревской. Движение там ограничили до 3 октября. Также движение частично ограничили на улице Бальзака до 5 октября.