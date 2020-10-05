Доллар для платежных карт после выходных начал расти

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению со 2 октября на 3,11 коп. до 28,5094 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,73 коп. до 28,1621 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 3,30 коп. до 32,8214 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,36 коп. до 33,4789 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1621 28,5094 32,8214 33,4789 3,34 4,15 Максимальный 28,3500 28,8000 33,1800 33,7500 3,53 5,00 Минимальный 27,0000 28,4000 31,5000 33,2500 3,00 3,68

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 октября на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что официальный курс в Украине может перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

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