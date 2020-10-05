В ОП заявили о положительных результатах от эпидзонирования регионов

В то время, как Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки, Офис Президента констатирует, что зонирование регионов по эпидемиологической опасности дает положительные результаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Главе государства сообщили, что ограничительные меры по регионам дают положительные результаты. Так, в городах, располагавшихся в "красных" зонах, уменьшается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сказано в нем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинфоримировал, что половина медучреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь.

"Более 670 млн грн. договоров с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц, идет процесс дозаключения соглашений с другими медучреждениями", - сказано в сообщении.

Зеленский поднял вопрос обеспеченности кислородом кроватей больных коронавирусом.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются недели. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий", - сказал он.

Президента заверили в том, что необходимые документы готовы, и правительство примет их 9 октября.

"Я знаю, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева. Это важная информация, и правительство должно активно сотрудничать, чтобы эта помощь не была потеряна", - сказал Зеленский.

На совещании главе государства также доложили о состоянии тушения пожаров в Луганской области.

"Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе 71-е сутки продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав обновил список стран "красной зоны".

Также в Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирус можно будет за 990 гривен.



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