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05 октября 2020, понедельник, 12:18 88
Общество 2020-10-05T12:18:58+03:00
Українські Новини
Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки

Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки

Анна Рудык
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как ВОЗ прогнозирует увеличение заболеваемости до 9 тыс. в сутки, Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в течении недели 5-11 октября количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом достигнет 5 тыс. в день.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что если мы не пересмотрим свое отношение к правилам и рекомендациям, мы будем очень стремительно расти. Сейчас у нас уже на прошлой неделе было более 4,5 тыс. (в день). Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс., исходя из нашего отношения", - сказал министр.

Также он выразил возмущение концертом, который состоялся в Харькове 3 октября.

"То есть Харьков, который постоянно находится в антирейтинге... Ну очень важно было для власти провести этот концерт. Ну конечно, у нас же выборы - это главное. Не здоровье и жизнь граждан. Главное - это выборы. Поэтому нужно было обязательно провести концерт 3 октября", - прокомментировал Степанов.

Он отметил, что рост количества госпитализаций больных коронавирусом может привести к тому, что в стране не будет хватать мест для пациентов и врачей.

Как сообщали Українськi Новини, с 5 октября, в Украине действует обновленное карантинное зонирование.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 4 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 165 человек до 9 917, умерших - на 1 человека до 201.

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