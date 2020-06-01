В Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что можно пересекать границу с электронным паспортом

Заграничный паспорт из государственного портала "Дія", запуск которого правительство узаконило, нельзя предоставлять при пересечении государственной границы или прохождения процедур оформления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничнрй службы Украины

Так, сообщается, что на днях начала распространяться новость о перечне изменений, которые произойдут в Украине с 1 июня 2020 года. В них отмечается, что с первого дня лета при поездках за границу украинцы могут подавать e-паспорт для выезда за границу через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Действие" воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением. Однако данная информация является недостоверной.

"Е-паспорта в "Дії" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность данная норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что на сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующего оформления лиц на границе. А использовать электронные документы в мобильном приложении "Дія" можно только внутри страны.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля Министерство цифровой трансформации запустило электронные паспорта для выезда заграницу и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".