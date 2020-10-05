Новая схема мошенников. В Instagram обнаружили фальшивую страницу Privat24

В то время, как мошенники придумали новую схему, Приватбанк предупреждает о фальшивой странице Privat24 в социальной сети Instagram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українськi Новини.

"Приватбанк предостерегает от нового мошенничества. В социальной сети Instagram появилась фальшивая страница сервиса Privat24 с розыгрышем призов", - говорится в сообщении.

Приватбанк призвал пользователей быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные.

Как подчеркнули в пресс-службе банка, на момент публикации фальшивый аккаунт уже был удален.

Как сообщали Українські Новини, в Сумах два мошенника создали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка, выпытывали конфиденциальную информацию у иностранцев и выводили деньги с их счетов. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 3 миллиона гривен.

Также в Киеве полицейские прекратили деятельность двух коллекторских "колл-центров", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

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