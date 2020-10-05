Нова схема шахраїв. У Instagram виявили фальшиву сторінку Privat24

ПриватБанк попереджає про фальшиву сторінку Privat24 в соціальній мережі Instagram. Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку, передають Українські Новини.

"ПриватБанк застерігає від нового шахрайства. У соціальній мережі Instagram з'явилася фальшива сторінка сервісу Privat24 з розіграшем призів", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк закликав користувачів бути обачними та не передавати шахраям гроші або персональні дані.

Як підкреслили в пресслужбі банку, на момент публікації фальшивий обліковий запис вже був вилучений.

Як повідомляли Українські Новини, в Сумах два шахраї створили call-центр, оператори якого видавали себе за співробітників банку, випитували конфіденційну інформацію в іноземців і виводили гроші з їхніх рахунків. Постраждалим завдано збитків майже на 3 мільйони гривень.

Також в Києві поліційні припинили діяльність двох колекторських "кол-центрів", співробітники яких погрожували людям через телефон.

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