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25 сентября 2020, пятница, 11:39 1553
Происшествия 2020-09-25T11:40:27+03:00
Українські Новини
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра"

Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра"

Кира Молчанова
Полиция, Коллектор, Коллекторы, колл-центр
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева

В Киеве полицейские прекратили деятельность двух коллекторских "колл-центров", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию пожаловались люди, которым неизвестные звонили по телефону и требовали вернуть несуществующие долги. Звонившие представлялись коллекторской слудбой.

"Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовым обязательствам. Уже установлено около 60 человек, которые там работали и непосредственно звонили людям. Сейчас все они допрошены, с ними проводятся необходимые следственные действия", – сообщил глава киевских правоохранителей Андрей Крищенко.

Из помещений "колл-центров" изъяли компьютерную технику, телефоны, записи с контактами "жертв" и деньги.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. За такое нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции КиеваКолл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева

Как сообщали Українські новини, в мае стало известно, какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит".

Также в декабре 2019 года ВР приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

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