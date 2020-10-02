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02 октября 2020, пятница, 22:10 175
Силовые структуры 2020-10-02T22:15:01+03:00
Українські Новини
Выдавали себя за сотрудников банка. В Сумах с помощью call-центра воровали деньги у иностранцев

Выдавали себя за сотрудников банка. В Сумах с помощью call-центра воровали деньги у иностранцев

Елена Новикова
Мошенничество, мошенники, киберполиция, call-центр, Банковские данные
Киберполиция разоблачила двух мошенников в Сумах. Фото: cyberpolice.gov.ua
Киберполиция разоблачила двух мошенников в Сумах. Фото: cyberpolice.gov.ua

В Сумах два мошенника создали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка, выпытывали конфиденциальную информацию у иностранцев и выводили деньги с их счетов. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 3 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, киберполиция установила, что разработали преступную схему и образовали call-центр двое жителей Сум.

Злоумышленники звонили гражданам соседней страны и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт. Далее, используя эти данные, фигуранты выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около трех миллионов гривен. Сейчас устанавливается круг потерпевших лиц.

В помещении call-центра правоохранители провели обыск с участием взвода тактико-оперативной поддержки "ТОР" Управление патрульной полиции Сумщины и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время обыска изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следствие продолжается.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве полицейские прекратили деятельность двух коллекторских "колл-центров", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новsе схемы воровства данных украинцев с телефонов.

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