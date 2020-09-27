Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как украинцы могут остаться без средств

В Украине мошенники, которые научились внедрять в телефоны вредоносные приложения, также подделывают номера телефонов таким образом, что они практически не отличаются от банковских, узнают номера, ФИО потенциальных жертв, их контакты и обзванивают, представляясь сотрудниками финансового учреждения. Отличить их от настоящих банковских работников крайне сложно.

Как пишет "Обозреватель", мошенники получают личные данные клиентов одного из банка. Такую информацию можно купить, например, на форумах в Darknet. В купленной базе есть как номера телефонов, так и ФИО.

Шаг первый: мошенник обзванивает базу данных, представляясь сотрудником службы безопасности. У потенциальной жертвы спрашивают, картой какого банка она пользуется. Если собеседник называет "правильный" банк, дальше жертвы пытаются убедить, что с ее карты пытаются снять средства.

В отличие от других мошеннических схем, когда злоумышленник ничего не знает о своем собеседнике, здесь сразу же к жертве обращаются по имени и отчеству. В отдельных случаях мошенники даже знают, какого числа была открыта карта.

"Мы заблокировали по вашей карте транзакцию на определенную сумму. Находится ли карта рядом с вами", – обращаются мошенники.

Шаг второй: выманить информацию или заставить установить вредоносное приложение. Если жертва отвечает, что карта находится рядом с ней, мошенники предлагают для подтверждения информации назвать полный номер карты, срок годности и после зачитать СМС, которое придет на мобильный телефон.

"Мы не просим вас назвать персональные данные, а именно CVV-код, который находится на обратной стороне карты. Чтобы идентифицировать вас как клиента нашего банка вы должны назвать ее номер", – говорит мошенник.

Узнав все данные, злоумышленники проведут перевод с вашей карты, оставив вас без средств.

Есть еще два варианта развития сценария: первый – если банковской карты нет рядом, но при этом есть банковское приложение. В таком случае по телефону мошенник озвучивает инструкции, как узнать номер карты, а после "подтвердить свои данные". Второй вариант – если вы не пользуетесь банковским приложением. В таком случае мошенники предлагают установить на телефон специальную программу, которая предоставляет им удаленный доступ к телефону.

Как сообщали Українські Новини, в Украине мошенники придумывают новые схемы кражи денег со счетов

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