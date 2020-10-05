подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 13:48 96
Общество 2020-10-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
Огонь в Луганской области подступает к электроподстанциям, детонируют снаряды

Огонь в Луганской области подступает к электроподстанциям, детонируют снаряды

Ольга Фандорина
Снаряды, Детонация, пожар в Луганской области, Взрыв снарядов
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

В Станично-Луганском районе Луганской области из-за масштабных пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Пожар наблюдается между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Об этом сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

В РГА отметили, что пожар начался в результате очередного поджога.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщили в РГА.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. 

Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров.

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Также в Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

 

Больше новостей о: Снаряды Детонация пожар в Луганской области Взрыв снарядов

В Киеве за сутки умерли от коронавируса 10 человек. В каких районах больше всего болеют
Полтава отказывается вводить карантин оранжевой зоны
Новости
Больше никаких бумажек: Зеленский похвастался переходом к "цифровому" государству 14:30
На выборах в горсовет Одессы с большим отрывом лидирует ОПЗЖ, - опрос 14:07
Национальная ассоциация адвокатов Украины предостерегает власть воздержаться от принятия решений, которые приведут к дальнейшему разрушению судебной системы 14:03
Огонь в Луганской области подступает к электроподстанциям, детонируют снаряды 13:48
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Бойко требует увеличить выплаты пострадавшим от пожаров в Луганской области 13:40 Фото
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
В Киеве объявили штормовое предупреждение 10:43
больше новостей
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok