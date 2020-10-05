Огонь в Луганской области подступает к электроподстанциям, детонируют снаряды

В Станично-Луганском районе Луганской области из-за масштабных пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Пожар наблюдается между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Об этом сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

В РГА отметили, что пожар начался в результате очередного поджога.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщили в РГА.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.

Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров.

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Также в Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

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