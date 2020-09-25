Минздрав отнес 50 стран в список "красной зоны" по COVID-19

Министерство здравоохранения по состоянию на 25 сентября отнесло 50 стран к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.



При этом относительно 15 государств, попавших в "красную зону", нет данных по распространению коронавирусной инфекции.



В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов США, Мальдивские и Багамские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль.



К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, Армения, Великобритания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.



В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 109,5.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.



Ранее еще семерым хасидам-нелегалам на 5 лет запретили въезд в Украину.

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