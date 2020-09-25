подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 17:07 177
Внешняя политика 2020-09-25T17:07:42+03:00
Українські Новини
Минздрав отнес 50 стран в список "красной зоны" по COVID-19

Минздрав отнес 50 стран в список "красной зоны" по COVID-19

Валерия Драгомирова
Минздрав, Страны зеленой зоны, Страны красной зоны
Самолет. Фото: pixabay.
Самолет. Фото: pixabay.

Министерство здравоохранения по состоянию на 25 сентября отнесло 50 стран к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

При этом относительно 15 государств, попавших в "красную зону", нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов США, Мальдивские и Багамские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, Армения, Великобритания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 109,5.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Ранее еще семерым хасидам-нелегалам на 5 лет запретили въезд в Украину

Больше новостей о: Минздрав Страны зеленой зоны Страны красной зоны

Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки
Заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова подали 15 человек. Полный список
Новости
Минздрав отнес 50 стран в список "красной зоны" по COVID-19 17:07
На редакцию Charlie Hebdo в Париже совершено нападение 17:06
Информвброс о якобы покупке ЗТМК за счет стабкредита НБУ является попыткой давления на судей,- адвокат 17:04
Практика покупки проходных мест на выборах продолжает существовать, а партийная демократия отсутствует, - эксперты 16:57
Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников
Спивак назвал проект закона о столице от "слуг народа" "плевком в лицо киевлянам" 16:54 Видео
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok