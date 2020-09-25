Минздрав отнес 50 стран в список "красной зоны" по COVID-19

Министерство здравоохранения по состоянию на 25 сентября отнесло 50 стран к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.При этом относительно 15 государств, попавших в "красную зону", нет данных по распространению коронавирусной инфекции.В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов США, Мальдивские и Багамские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль.К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, Армения, Великобритания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 109,5.Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.Ранее еще семерым хасидам-нелегалам на 5 лет запретили въезд в Украину.