Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев из-за выборов

Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини. "...Принятым документом дополняется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина: официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов", - говорится в нем. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября. Кроме того, Кабмин запретил иностранцам въезд транзитом через Украину. К исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.Тем временем Кабмин утвердил противоэпидемические меры на местных выборах.