Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев из-за выборов

Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"...Принятым документом дополняется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина: официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

Кроме того, Кабмин запретил иностранцам въезд транзитом через Украину. К исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Тем временем Кабмин утвердил противоэпидемические меры на местных выборах.

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