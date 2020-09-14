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14 сентября 2020, понедельник, 18:53 594
Выборы 2020-09-14T19:30:01+03:00
Українські Новини
Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев из-за выборов

Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев из-за выборов

Валерия Драгомирова
Въезд в Украину, Местные выборы-2020, Иностранные наблюдатели
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"...Принятым документом дополняется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина: официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

Кроме того, Кабмин запретил иностранцам въезд транзитом через Украину. К исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Тем временем Кабмин утвердил противоэпидемические меры на местных выборах

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