подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 11:48 796
Общество 2020-10-05T12:15:01+03:00
Українські Новини
Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу

Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

В то время, как в Украине начала падать заболеваемость, 4 октября было проведено 15 646 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 19,4% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 534 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4,1 раза меньше по сравнению с 3 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 17 180 тестирований, из них 15 646 методом ПЦР, а также 1 534 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 397 905 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 5 октября поступило 3 604 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 297 096 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут.

Кроме того, с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Тест на коронавирус ПЦР-тесты

За день до саммита Украина-ЕС президент Еврокомисс...
В Киевской области начала падать заболеваемость и ...
В Украине обновили зоны карантина. Какие города по...
За сутки количество проведенных ПЦР-теcтов на COVI...
Количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"
Новости
Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки 12:18
В Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирус можно будет за 990 гривен 12:03
Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав 11:56
КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильного задымления: вокруг бушует пожар 11:49
Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу 11:48
больше новостей
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Эрдоган назвал Иерусалим турецким городом и заявил, что его покинули в слезах 15:22
больше новостей
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Масштабные пожары в Луганской области: в ГосЧС рассказали, где самая сложная ситуация
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok