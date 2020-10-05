Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу

В то время, как в Украине начала падать заболеваемость, 4 октября было проведено 15 646 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 19,4% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 534 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4,1 раза меньше по сравнению с 3 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 17 180 тестирований, из них 15 646 методом ПЦР, а также 1 534 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 397 905 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 5 октября поступило 3 604 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 297 096 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут.

Кроме того, с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

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