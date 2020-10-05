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05 жовтня 2020, понеділок, 11:48 9
Суспільство 2020-10-05T13:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ за добу в чотири рази зменшив кількість ІФА-тестів на антитіла до коронавірус

МОЗ за добу в чотири рази зменшив кількість ІФА-тестів на антитіла до коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, тести на коронавірус, коовід
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

За минулу добу, 4 жовтня, було проведено 15 646 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 19,4% менше в порівнянні з попередньою добою, і 1 534 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 4,1 раза менше порівняно з 3 жовтня у той час, як в Україні почала падати захворюваність на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 17 180 тестувань, з них 15 646 методом ПЛР, а також 1 534 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 397 905 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 5 жовтня надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 297 096 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, ВООЗ зареєструвала тести на коронавірус, що показують результат через 15-20 хвилин.

Крім того, з 5 жовтня в Україні оновили карантинне зонування.

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