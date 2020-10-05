В Киевской области начала падать заболеваемость и смертность от коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 4 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 165 человек до 9 917, умерших - на 1 человека до 201.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено уже 9 917 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 825 детей и у 1 075 медицинских работников. За сутки подтверждено 165 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 16-ти детей в возрасте от 6 до 17 лет и у 149 взрослых", - сказано в нем.

10 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 155 человек находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.

За весь период пандемии в стационары были госпитализированы 1 293 больных, остальные 9 699 оставались на амбулаторном лечении.

За сутки были выписаны 90 пациентов, в том числе 2 ребенка.

Всего выздоровел 5 991 заболевший, включая 502 детей.

"За период эпидемии в Киевской области умер 201 больной с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умерла женщина в возрасте 44 года, г. Белая Церковь)", - сказано в сообщении.

4 октября в Киевский областной лабораторный центр поступило 116 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом, всего - 13 515.

Установлено медицинское наблюдение за 24 184 контактными лицами больных.

Как сообщали Українськi Новини, с 5 октября, в Украине действует обновленное карантинное зонирование.

Также по прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки.

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