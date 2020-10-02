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02 октября 2020, пятница, 09:57 395
Общество 2020-10-02T11:15:04+03:00
Українські Новини
В Киевской области смертность от коронавируса возросла вдвое

В Киевской области смертность от коронавируса возросла вдвое

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус.
Коронавирус.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 1 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 149 человек до 9 428, умерших - на 8 человек до 186.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 октября 2020 на 8:00 официально подтверждено 9 428 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 774 детей и у 1 026 медицинских работников. За сутки подтверждено 149 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 7 детей от 5 лет до 17 лет", - сказано в нем.

Из них 28 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, а 121 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 242 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 8 186 человек.

Выздоровели всего 5 639 человек, из них 477 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 186 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 8 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 140 человек до 9 279, умерших - на 4 до 178.

Также в Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки.

Тем временем, Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область).

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