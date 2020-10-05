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  • В Париже усиливают карантин из-за всплеска коронавируса. Закрываются бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей
05 октября 2020, понедельник, 09:56 25
Европа 2020-10-05T09:56:40+03:00
Українські Новини
В Париже усиливают карантин из-за всплеска коронавируса. Закрываются бары, рестораны будут регистрировать всех

В Париже усиливают карантин из-за всплеска коронавируса. Закрываются бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, усиление карантина, карантин во Франции
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

В то время как в мире каждые 16 секунд от коронавируса умирает человекПариж полностью закроет все бары со вторника, а город будет объявлен "зоной максимального предупреждения" из-за высоких показателей заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Подробная информация о новых ограничениях будет объявлена ​​в понедельник, карантинные меры продлятся две недели. В воскресенье Франция сообщила о 12 565 новых случаях коронавируса.

Максимальный уровень тревоги во Франции вступает в силу, когда уровень инфицирования в определенном регионе превышает 250 на 100 000 человек и не менее 30% коек интенсивной терапии зарезервированы для пациентов с Covid-19.

"Эти меры, незаменимые в борьбе с распространением вируса, будут применяться к Парижу и трем непосредственно окружающим его департаментам в течение двух недель", - пояснили в канцелярии премьер-министра.

Рестораны в городе должны будут установить новые санитарные условия, чтобы оставаться открытыми, а лекционные залы университетов должны быть заполнены не более чем наполовину.

Рестораны и бистро, в которых подают как еду, так и алкоголь, могут оставаться открытыми, если они регистрируют контактные данные клиентов и закрываются в 22:00.

В заявлении говорится, что работа на дому должна стать приоритетом "сейчас как никогда".

Как сообщали Українські Новини, в Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля.

Также в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки

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