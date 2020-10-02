В мире каждые 16 секунд от коронавируса умирает человек, - Ляшко

В то время, как Трамп заболел коронавирусом, в мире от осложнений коронавируса каждые 16 секунд умирает человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио".

Так, Ляшко отметил, что правительство инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм.

"Такая ответственность предусмотрена уже сейчас. Но правительство Украины инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм. К сожалению, депутаты пока не проголосовали за это увеличение. Я хотел бы, чтобы мы понимали: контроль контролем, но сознательное отношение к соблюдению противоэпидемических норм – это забота не только о своем здоровье, но и в частности о пожилых людей", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, насколько опасна болезнь, озвучив статистику по смертности от коронавируса в мире.

"В мире по одному человеку каждые 16 секунд умирает от коронавирусной болезни. Болезнь опасна, поэтому соблюдение санитарных норм должно быть аксиомой до тех пор, пока не появятся иммунобиологические препараты", ─ отметил врач.

Как сообщали Українські Новини, в Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля.

Также в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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