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  • В Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля
01 октября 2020, четверг, 21:44 9
Мир 2020-10-01T22:00:02+03:00
Українські Новини
В Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля

В Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля

Валерия Драгомирова
Италия, Коронавирус, коронавирус в Италии
Италия. Фото: pixabay
Италия. Фото: pixabay

В то время, как Словакия повторно ввела чрезвычайное положение из-за Covid-19, в четверг в Италии впервые с конца апреля количество заражений коронавирусом превысило 2 тысячи случаев за один день. 

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Италии.

В стране зафиксировали 2548 новых случаев заражения коронавирусом. Частично этот рост объясняется новым рекордом тестирований за сутки - 118 236.

За сутки зарегистрировано 24 смерти, связанные с коронавирусом - гораздо меньше, чем фиксировали в марте и апреле, в разгар пандемии.

Последний раз в Италии было зарегистрировано более 2 тысяч случаев заболевания 29 апреля. В тот же день умерли 323 человека.

Италия стала первой страной в Европе, сильно пораженной COVID-19, и имеет наибольшее количество погибших на континенте: 35 918.

Благодаря одному из самых суровых карантинов в мире правительству удалось к лету взять эпидемию под контроль.

За последние два месяца количество новых случаев заболевания медленно росло, однако осталось намного ниже, чем в других странах Европы.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Ранее в Греции заявили о первом случае смерти среди мигрантов.

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