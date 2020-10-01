В Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля

В то время, как Словакия повторно ввела чрезвычайное положение из-за Covid-19, в четверг в Италии впервые с конца апреля количество заражений коронавирусом превысило 2 тысячи случаев за один день. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Италии.В стране зафиксировали 2548 новых случаев заражения коронавирусом. Частично этот рост объясняется новым рекордом тестирований за сутки - 118 236.За сутки зарегистрировано 24 смерти, связанные с коронавирусом - гораздо меньше, чем фиксировали в марте и апреле, в разгар пандемии. Последний раз в Италии было зарегистрировано более 2 тысяч случаев заболевания 29 апреля. В тот же день умерли 323 человека. Италия стала первой страной в Европе, сильно пораженной COVID-19, и имеет наибольшее количество погибших на континенте: 35 918. Благодаря одному из самых суровых карантинов в мире правительству удалось к лету взять эпидемию под контроль. За последние два месяца количество новых случаев заболевания медленно росло, однако осталось намного ниже, чем в других странах Европы.Как сообщали Українські Новини, в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Ранее в Греции заявили о первом случае смерти среди мигрантов.