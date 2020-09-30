Из-за карантина в детсады Киева ходит чуть больше половины детей

Два детсада закрыты на карантин из-за коронавируса в Киеве, несмотря на падение количества новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини. "Два детсада закрыты на карантин", - сказал он. По его словам, из-за коронавируса в детсадах закрыты 32 группы. Наполнение детей в детсадах составляет более 58%. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин. Также Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус. Ранее в Украине обновили карантинные зоны. В "красную зону" попали: Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Киев перешел в желкую зону из оранжевой. Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней. Тем временем, сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах