подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 сентября 2020, среда, 15:27 3393
Общество 2020-09-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Из-за карантина в детсады Киева ходит чуть больше половины детей

Из-за карантина в детсады Киева ходит чуть больше половины детей

Ольга Фандорина
Карантин, Детсад, Коронавирус, карантин в детсадах
Детсад. Фото: КГГА
Детсад. Фото: КГГА

Два детсада закрыты на карантин из-за коронавируса в Киеве, несмотря на падение количества новых случаев.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Два детсада закрыты на карантин", - сказал он.

По его словам, из-за коронавируса в детсадах закрыты 32 группы.

Наполнение детей в детсадах составляет более 58%.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин.

Также Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее в Украине обновили карантинные зоны. В "красную зону" попали: Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Киев перешел в желкую зону из оранжевой. Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Тем временем, сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах

Больше новостей о: Карантин Детсад Коронавирус карантин в детсадах

Сегодня 203-й день карантина: какие ограничения де...
После карантина работу в Киеве возобновили 3 детск...
В Киевской области количество выписанных из больни...
В детсадах Киева 15 групп закрыты на карантин из-з...
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021
Новости
В Одесской области десятиклассник пытался покончить с собой прямо в коридоре школы 17:05
Полицейская собака. Фото: SCANPIX
Служебная собака помогла найти грабителей, которые, представившись коммунальщиками, чуть не задушили женщину в Никополе 17:04
Экс-депутат Береза подал в суд из-за отмены его регистрации кандидатом в мэры Киева 16:54
До шести выросло количество больниц для пациентов с COVID-19 в Харькове 16:41
Кабмин продлил программу "теплых кредитов" до 2022 16:32
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok