Из-за карантина в детсады Киева ходит чуть больше половины детей

Два детсада закрыты на карантин из-за коронавируса в Киеве, несмотря на падение количества новых случаев.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Два детсада закрыты на карантин", - сказал он.

По его словам, из-за коронавируса в детсадах закрыты 32 группы.

Наполнение детей в детсадах составляет более 58%.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин.

Также Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее в Украине обновили карантинные зоны. В "красную зону" попали: Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Киев перешел в желкую зону из оранжевой. Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Тем временем, сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах

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