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05 октября 2020, понедельник, 05:35 731
Общество 2020-10-05T05:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"

В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, зоны карантина
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В то время, как ученые рассказали, как скоро отступит пандемия после изобретения вакцины, с сегодняшнего дня, 5 октября, в Украине действует обновленное карантинное зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, с понедельника в "красную зону" попали:

  • город Тернополь Тернопольской области;
  • город Канев Черкасской области.

В оранжевую зону:

  • город Винница Винницкой области;
  • города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Турийский районы Волынской области;
  • город Днепр Днепропетровской области;
  • города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;
  • Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • Беловодский район Луганской области;
  • город Львов, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;
  • город Полтава Полтавской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Мелитополь, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Летичевский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

В "желтую" зону попали: 

  • города Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкая, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;
  • город Ковель, Гороховский, Иваничевский, Камень-Каширский, Ковельский, Локачинский, Любешовский, Любомльский, Маневичский, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;
  • города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Мариевский и Покровский районы Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Коростенский, Народичский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;
  • города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
  • города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
  • города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Первомайский, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостисский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южное, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Николаевский, Харьков, Любашевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Лубны и Миргород, Диканьский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарський, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Бурынский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Роменский и Середино-Будский районы Сумской области;
  • города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;
  • города Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Тальновский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
  • города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнянский и Черниговский районы Черниговской области;
  • город Киев.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями.

Также, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутк

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