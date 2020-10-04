83 тыс. учеников в Украине находятся на самоизоляции. Более 2 тыс. учителей болеют коронавирусом

Министерство здравоохранения констатирует, что более 83 тыс. учеников находятся на самоизоляции, в то время как количество новых случаев коронавируса в Украине начало снижаться. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. На данный момент 1 257 учеников и 2 158 учителей (всего 3 415 человек) болеют коронавирусной инфекцией. При этом более 83 тыс. учеников находятся на самоизоляции, то есть, классы, где были подтверждены случаи заболевания, изолируются полностью на 14 дней, после чего возвращаются к обучению. Когда на самоизоляции находится более 50% классов школы, то все учебное учреждение переходит на дистанционную форму обучения. Как сообщали Українські новини, в Киевской области 26 школ и 4 детсада закрыты на карантин. Также в Днепропетровской области более 5 000 школьников находятся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, в Черновицкой области на дистанционное обучение перевели 6 школ. Также Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения COVID-19 в классе.