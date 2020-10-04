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04 октября 2020, воскресенье, 14:58 183
Общество 2020-10-04T15:30:02+03:00
Українські Новини
83 тыс. учеников в Украине находятся на самоизоляции. Более 2 тыс. учителей болеют коронавирусом

83 тыс. учеников в Украине находятся на самоизоляции. Более 2 тыс. учителей болеют коронавирусом

Александр Савич
Карантин, дистанционное обучение, Карантин в школах, коронавирус в Украине, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
В Украине коронавирусом болеет более 2 тыс. учителей. Фото: pixabay
В Украине коронавирусом болеет более 2 тыс. учителей. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения констатирует, что более 83 тыс. учеников находятся на самоизоляции, в то время как количество новых случаев коронавируса в Украине начало снижаться.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

На данный момент 1 257 учеников и 2 158 учителей (всего 3 415 человек) болеют коронавирусной инфекцией.

При этом более 83 тыс. учеников находятся на самоизоляции, то есть, классы, где были подтверждены случаи заболевания, изолируются полностью на 14 дней, после чего возвращаются к обучению.

Когда на самоизоляции находится более 50% классов школы, то все учебное учреждение переходит на дистанционную форму обучения.

Как сообщали Українські новини, в Киевской области 26 школ и 4 детсада закрыты на карантин.

Также в Днепропетровской области более 5 000 школьников находятся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Черновицкой области на дистанционное обучение перевели 6 школ.

Также Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения COVID-19 в классе.

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