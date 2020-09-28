Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в классе

В то время, как в Киеве 272 класса находятся на дистанционном обучении, для того, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в классе нужно придерживаться расстояния в 1,5 метра, поддерживать нормальную температуру и влажность 40-60%.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы в прямом эфире.



"Расстояние между детьми 1,5 метра, не орать, поддерживать нормальную температуру, температуру до 22, лучше 20. Поддерживать влажность 40-60%. Всегда, когда можно держать открытую форточку, на перемене мгновенно освобождать класс и все проветривать. И все занятия, которые могут проводиться на свежем воздухе, должны проводится на свежем воздухе", - рассказал он.



Комаровский также отметил, что если нет возможности сделать так, чтобы детям было просторно в классе, нужно учиться в две смены.



Как сообщали Українські Новини, учащиеся учебных заведений среднего образования не обязаны проходить тестирование на коронавирус для подтверждения обучения после выхода из самоизоляции.



Ранее за нарушение карантина МОН пригрозило директорам школ штрафами и даже лишением свободы.

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