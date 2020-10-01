На дистанционное обучение перевели шесть школ в Черновицкой области

В то время как за минувшие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, на Буковине учеников шести учебных заведений отправили на самоизоляцию и дистанционное обучение. Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Учебные заведения были переведены на дистанционный формат обучения из-за выявленных случаев COVID-19 среди учащихся и персонала. Так, на карантин перешли следующие школы: Дорошовецький УВК І-ІІІ степеней Заставновского района; Спасская гимназия Михальчанского сельского совета, что на Сторожинеччини; Доминецкая гимназия Сторожинецкого района; Комаровский УВК "Общеобразовательное учебное заведение-дошкольное учебное заведение" Кельменецкого района; Тарасовецкий ЗЗСО I-III степеней Новоселицкого района; Старобросковецкий лицей Сторожинецкого района. В Департаменте образования и науки ОГА отметили, что с начала учебного года заражение коронавирусом нового типа выявили среди 53 преподавателей, 28 учеников и 13 работников технического персонала в учебных заведениях области. Согласно данным Минздрава Украины, за время пандемии в Черновицкой области было подтверждено 14 605 случаев заражения коронавирусом. Побороть заболевание COVID-19 смогли 8 115 человек, еще 364 — погибли. Как сообщали Українські Новини, ранее в Черновцах состоялась масштабная акция протеста, в которого местные жители потребовали от властей возобновить работу учебных заведений. Также сообщалось, что в ВОЗ спрогнозировали увеличение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом до 7-9 тысяч ежедневно.