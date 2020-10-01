подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 октября 2020, четверг, 21:01 35
Общество 2020-10-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
На дистанционное обучение перевели шесть школ в Черновицкой области

На дистанционное обучение перевели шесть школ в Черновицкой области

Константин Долгий
Черновицкая область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Черновицкой области, Коронавирус в школе
Карантин в учебном заведении. Фото: Pixabay
Карантин в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как за минувшие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, на Буковине учеников шести учебных заведений отправили на самоизоляцию и дистанционное обучение.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Учебные заведения были переведены на дистанционный формат обучения из-за выявленных случаев COVID-19 среди учащихся и персонала. Так, на карантин перешли следующие школы:

  • Дорошовецький УВК І-ІІІ степеней Заставновского района;
  • Спасская гимназия Михальчанского сельского совета, что на Сторожинеччини;
  • Доминецкая гимназия Сторожинецкого района;
  • Комаровский УВК "Общеобразовательное учебное заведение-дошкольное учебное заведение" Кельменецкого района;
  • Тарасовецкий ЗЗСО I-III степеней Новоселицкого района;
  • Старобросковецкий лицей Сторожинецкого района.

В Департаменте образования и науки ОГА отметили, что с начала учебного года заражение коронавирусом нового типа выявили среди 53 преподавателей, 28 учеников и 13 работников технического персонала в учебных заведениях области.

Согласно данным Минздрава Украины, за время пандемии в Черновицкой области было подтверждено 14 605 случаев заражения коронавирусом. Побороть заболевание COVID-19 смогли 8 115 человек, еще 364 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Черновцах состоялась масштабная акция протеста, в которого местные жители потребовали от властей возобновить работу учебных заведений.

Также сообщалось, что в ВОЗ спрогнозировали увеличение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом до 7-9 тысяч ежедневно.

Больше новостей о: Черновицкая область Пандемия коронавируса Коронавирус в Черновицкой области Коронавирус в школе

Украинцев призывают зарегистрироваться у спасателе...
В Полтавской области с начала учебного года COVID-...
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 43 учителя...
В Черновицкую область направили вертолет для вывоз...
Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
Новости
COVID-19 выявили у лидера партии "Слуга народа" Корниенко 21:44
В Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля 21:44
В пожарах в Луганской области погибли уже 11 человек 21:38
Авиакомпания из Катара возобновляет полеты в Украину с декабря 21:16
Евросоюз ввел санкции против России за Керченский мост 21:11
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok