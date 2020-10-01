На дистанционное обучение перевели шесть школ в Черновицкой области

В то время как за минувшие сутки в Украине зафиксировали новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, на Буковине учеников шести учебных заведений отправили на самоизоляцию и дистанционное обучение.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Учебные заведения были переведены на дистанционный формат обучения из-за выявленных случаев COVID-19 среди учащихся и персонала. Так, на карантин перешли следующие школы:

Дорошовецький УВК І-ІІІ степеней Заставновского района;

Спасская гимназия Михальчанского сельского совета, что на Сторожинеччини;

Доминецкая гимназия Сторожинецкого района;

Комаровский УВК "Общеобразовательное учебное заведение-дошкольное учебное заведение" Кельменецкого района;

Тарасовецкий ЗЗСО I-III степеней Новоселицкого района;

Старобросковецкий лицей Сторожинецкого района.

В Департаменте образования и науки ОГА отметили, что с начала учебного года заражение коронавирусом нового типа выявили среди 53 преподавателей, 28 учеников и 13 работников технического персонала в учебных заведениях области.

Согласно данным Минздрава Украины, за время пандемии в Черновицкой области было подтверждено 14 605 случаев заражения коронавирусом. Побороть заболевание COVID-19 смогли 8 115 человек, еще 364 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Черновцах состоялась масштабная акция протеста, в которого местные жители потребовали от властей возобновить работу учебных заведений.

Также сообщалось, что в ВОЗ спрогнозировали увеличение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом до 7-9 тысяч ежедневно.

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