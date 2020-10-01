В Киевской области 26 школ и 4 детсада закрыты на карантин

В Киевской области на карантине находятся 26 школ. Фото: Укрфото/ТВ

В Киевской области на карантине находятся 26 школ. Фото: Укрфото/ТВ

26 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются и работают 10 037 учеников и сотрудников, в Киевской области по состоянию на четверг, 1 октября, находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса, в то время как в Украине установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Полностью переведены на дистанционную форму обучения 26 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются и работают 10 037 участников образовательного процесса", – цитируется в сообщении председатель обладминистрации Василий Володин.

При этом 20 школ, которые ранее переходили на дистанционную форму обучения, вернулись к стационарной форме.

Кроме того, 16 школ, в которых на дистанционном обучении были отдельные классы, также полностью перешли на стационарную форму обучения.

164 отдельных класса в 94 школах Киевской области находятся сейчас на дистанционном обучении из-за коронавируса.

"В 126 учебных заведениях Киевской области выявлен 141 ученик и 160 учителей, которые болеют СOVID-19", – добавил он.

Также 6 учреждений дошкольного образования закрыты в Киевской области на карантин.

Как сообщали Українські новини, 28 сентября в Киеве 18 классов вернулись к занятиям.

Также заболеваемость коронавирусом в Киеве за сутки увеличилась почти вдвое.

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