ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местных выборах

ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на выборах 25 октября. Фото: censor.net

ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на выборах 25 октября. Фото: censor.net

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах, которые в этом году будут кардинально отличаться от старых

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Так, бюллетень:

по выборам депутатов Верховного Совета Крыма и областных советов будет голубого цвета;

по выборам депутатов районного совета – светло-зеленого цвета;

по выборам депутатов городского совета – светло-желтого цвета;

по выборам депутатов районного городского совета – светло-серого цвета;

по выборам депутатов сельского, поселкового совета – кремового цвета;

по выборам сельского, поселкового, городского головы – светло-розового цвета.

При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Как сообщали Українські новини, 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичный порядок во время местных выборов.

Также ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что выборы на Донбассе провести невозможно.

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