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  • Возможны погодные сюрпризы: народный синоптик дал подробный прогноз на октябрь
03 октября 2020, суббота, 05:20 16
Lifestyle 2020-10-03T05:20:01+03:00
Українські Новини
Возможны погодные сюрпризы: народный синоптик дал подробный прогноз на октябрь

Возможны погодные сюрпризы: народный синоптик дал подробный прогноз на октябрь

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Похолодание, погода в Украине, погода в октябре, Сильные дожди, Прогноз погоды в октябре, Леонид Горбань
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Первая половина октября будет такой же теплой, как и конец сентября. Больше всего дождей пройдет на юге Украины, а меньше всего - на востоке. Об этом Obozrevatel рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

"На юге дожди, начавшиеся 29-30 сентября, продлятся и 1-2 октября. Также в этом регионе осадки ожидаются 8-10 октября, а затем еще в 16-18 и 27-28 числах месяца. 1-4 октября температура воздуха составит 19-22 градуса выше нуля, 6-7 числа немного снизится – до 16-17 градусов – и в таких пределах продержится до 17-18 октября", – рассказал синоптик.

Он добавил, что похолодание ожидается 19 октября – до 14-16 градусов тепла. Только в самом конце месяца, 29-31 октября, температура упадет до 11-12 градусов. Ночью 6-7 октября на юге будет 8-9 градусов тепла, а с 20-21 числа – 3-5 градусов. 

По словам Горбаня, в центральной Украине первая половина месяца будет такой же теплой, как на юге.

"Начиная с 8 октября, температура воздуха в центре будет держаться в пределах 16-17 градусов выше нуля, а в 20-х числах немного опустится – до 12-13 градусов. В последние 3-4 дня октября температура составит 8-9 градусов тепла. Дожди в этом регионе ожидаются примерно в те же даты, что и на юге, но со сдвигом в один-два дня", – спрогнозировал он.

Что касается востока, то Горбань отметил, что в этой части Украины до 8-10 октября температура будет примерно на уровне показателей юга. С другой стороны, в указанном регионе пройдет намного меньше дождей: обильные осадки ожидаются в начале и конце месяца, а в остальное время – только местами и на уровне не более 0,5-0,8 мм.

На крайнем востоке, в горных районах запада и на Прикарпатье, погода может кардинально отличаться от остальной территории своего региона. 

"В первой половине октября по всей территории Украины не стоит ожидать значительного похолодания", – прокомментировал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали экстремальный прогноз на ближайшие 30 лет

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