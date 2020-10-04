Тепло, но ветренно: синоптик дала прогноз погоды в Украине на День учителя

Согласно прогнозов синоптиков, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Украина в воскресенье будет одной из самых теплых стран в Европе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха максимально прогреется до + 20 + 24 градуса.

Только на северо-востоке будет немного свежее, + 17 + 21 градус.

"Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее, в Карпатах, локальные осадки вероятны", - сообщила Диденко.



Ветер будет дуть с юго-востока, порывистый.

В Киеве в воскресенье - классическая осень. "Можно раз собирать гербарий, желуди, пичкать кармане и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно наткнуться будет на каштанчик в кармане куртки)", - советует Диденко.

В столице 4 октября - без дождя, солнечно +22 градуса.

Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды. В частности, начнется он неделей "бабьего лета", а закончится зимними снегопадами.

Тем временем, в выходные ожидается штормовой ветер.

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