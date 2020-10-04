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04 октября 2020, воскресенье, 00:00 9 Карта
Жизнь 2020-10-04T00:00:02+03:00
Українські Новини
Тепло, но ветренно: синоптик дала прогноз погоды в Украине на День учителя

Тепло, но ветренно: синоптик дала прогноз погоды в Украине на День учителя

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, День Учителя, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на завтра
Листья. Фото: Pixabay
Листья. Фото: Pixabay

Согласно прогнозов синоптиков, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Украина в воскресенье будет одной из самых теплых стран в Европе. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. 

По ее словам, температура воздуха максимально прогреется до + 20 + 24 градуса.

Только  на северо-востоке будет немного свежее, + 17 + 21 градус.

"Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее, в Карпатах, локальные осадки вероятны", - сообщила Диденко.


Ветер будет дуть с юго-востока, порывистый.

В Киеве в воскресенье - классическая осень. "Можно раз собирать гербарий, желуди, пичкать кармане и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно наткнуться будет на каштанчик в кармане куртки)", - советует Диденко.

В столице 4 октября - без дождя, солнечно +22 градуса.

Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды. В частности, начнется он неделей "бабьего лета", а закончится зимними снегопадами. 

Тем временем, в выходные ожидается штормовой ветер. 

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