Тепло, но ветренно: синоптик дала прогноз погоды в Украине на День учителя

Согласно прогнозов синоптиков, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Украина в воскресенье будет одной из самых теплых стран в Европе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, температура воздуха максимально прогреется до + 20 + 24 градуса.Только на северо-востоке будет немного свежее, + 17 + 21 градус. "Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее, в Карпатах, локальные осадки вероятны", - сообщила Диденко. Ветер будет дуть с юго-востока, порывистый. В Киеве в воскресенье - классическая осень. "Можно раз собирать гербарий, желуди, пичкать кармане и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно наткнуться будет на каштанчик в кармане куртки)", - советует Диденко. В столице 4 октября - без дождя, солнечно +22 градуса. Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды. В частности, начнется он неделей "бабьего лета", а закончится зимними снегопадами. Тем временем, в выходные ожидается штормовой ветер. Также в воскресенье, 4 октября, в Украине отмечают День учителя-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках для преподавателей