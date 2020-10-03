Идет потепление со штормовым ветром: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Как и прогнозировали синоптики ранее, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Будет тепло, преимущественно сухо. Кроме того, закончится влияние на Землю мощных магнитных вспышек.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в субботу, 3 октября повысится и в течение дня будет достигать + 19 + 24 градусов.

"Воздух уже насыщен влагой, учащаются туманы, хотя основные дожди выходные оставят нашу территорию", - сообщила Диденко.

Осадки вероятные только ближайшей ночью на Левобережье (карта 1), днем ​​в сууботу небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины в Запорожье (карта 2).

В воскресенье подойдут небольшие локальные дожди в западных областях. "Большая часть Украины спокойно и без зонтов может любоваться осенними пейзажами, без дождя", - пишет синоптик.

Ветер будет дуть юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20 +22 градусов.

Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве.

"Погода на ближайших выходных - как раз для встреч, валяния на диване с книжечкой, сбор грибов, проветривания ковров, уборки балконов цветов, близкими поездками по национальным паркам и заповедникам, словом, благоприятная погода. А еще и магнитные бури наконец успокаиваются", - резюмировала Диденко.

Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды. В частности, начнется он неделей "бабьего лета", а закончится зимними снегопадами.

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