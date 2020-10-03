подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Идет потепление со штормовым ветром: синоптик дала прогноз погоды на выходные
03 октября 2020, суббота, 06:30 580 Карта
Жизнь 2020-10-03T06:30:02+03:00
Українські Новини
Идет потепление со штормовым ветром: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Идет потепление со штормовым ветром: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Штормовой ветер, Погода на выходные
Непогода. Фото: news.pn
Непогода. Фото: news.pn

Как и прогнозировали синоптики ранее, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. Будет тепло, преимущественно сухо. Кроме того, закончится влияние на Землю мощных магнитных вспышек.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в субботу, 3 октября повысится и в течение дня будет достигать + 19 + 24 градусов.

"Воздух уже насыщен влагой, учащаются туманы, хотя основные дожди выходные оставят нашу территорию", - сообщила Диденко.

Осадки вероятные только ближайшей ночью на Левобережье (карта 1), днем ​​в сууботу небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины в Запорожье (карта 2).

В воскресенье подойдут небольшие локальные дожди в западных областях. "Большая часть Украины спокойно и без зонтов может любоваться осенними пейзажами, без дождя", - пишет синоптик.

Ветер будет дуть юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20 +22 градусов.

Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве.

"Погода на ближайших выходных - как раз для встреч, валяния на диване с книжечкой, сбор грибов, проветривания ковров, уборки балконов цветов, близкими поездками по национальным паркам и заповедникам, словом, благоприятная погода. А еще и магнитные бури наконец успокаиваются", - резюмировала Диденко.

Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды. В частности, начнется он неделей "бабьего лета", а закончится зимними снегопадами. 

 

Больше новостей о: Погода Прогноз погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Штормовой ветер Погода на выходные

Когда в Украину придут морозы и пойдет снег: прогн...
Зонты и дождевики прятать рано: синоптик дала прог...
В Украину придет потепление, но местами пройдут до...
Непогода на Западе Украины. Спасатели предупредили...
Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь
ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь
Новости
Полиция станет брать на учет детей, которые травят других в школе. Что будет со школьниками 06:00
В Украину завезли первую партию вакцин против гриппа 06:00
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября 05:30
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен 11:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату 06:10 Инфографика
Осень. Фото: pixabay
Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень 05:50 Карта
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников 22:15
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен 11:38
больше новостей
В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok