Ночь будет очень холодная, но днем почти жара: где ждать дождя в воскресенье

В воскресенье, 4 октября, когда в Украине отмечают День учителя-2020, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Закарпатской области небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

3 октября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16…+20 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов.

Напомним, в воскресенье отмечают День учителя-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках для преподавателей

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