Масштабные наводнения и засухи: синоптики дали экстремальный прогноз на ближайшие 30 лет

В то время, как в октябре в Украине ожидаются морозы до - 4 и снегопады, ученые представили исследование, согласно которому Южное полушарие Земли в будущем столкнется с более длительными и сильными засухами, а годовое количество осадков может снизиться на 30% по сравнению с нынешним уровнем.

Об этом пишет Superagronom со ссылкой на phys.org.

Согласно сценарию изменения климата, если не будут приложены усилия по сокращению выбросов углерода, между 2050 годом и концом века глобальные средние температуры превысят доиндустриальные значение на 3 ° С.

"Аналогичная картина наблюдалась в середине плиоцена 3 млн лет назад, когда уровни углекислого газа в атмосфере составляли 400 частиц на миллион, а температура поверхности моря в Северном полушарии выросла на 9 ° С и на 4 ° С в Южном полушарии", - говорится в сообщении.

Результаты моделирования показывают, что в этом случае состоятся заметные изменения в количестве летних осадков в субтропическом поясе. В результате тропики и субтропики Южного полушария окажутся подвержены катастрофическим засухам.

Согласно отчету, опубликованному в июле Всемирной метеорологической организацией (ВМО), до 2024 года средняя глобальная температура воздуха может подняться более чем на 1,5 ° С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Кроме этого в следующие 5 лет разным регионам Земли угрожают масштабные наводнения и засухи.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.

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